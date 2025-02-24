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Зеленский нагрубил главе Минфина США во время переговоров

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Владимир Зеленский нагрубил министру финансов США Скотту Бессенту, когда тот 12 февраля привез ему американский текст соглашения о полезных ископаемых. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на одного из участников переговоров с украинской стороны.

Источник: AP 2024

Как утверждают собеседники издания, напряжение на встрече резко выросло, когда Бессент представил документ, требующий от Украины компенсировать США $500 млрд. Зеленский был очень зол и грубо говорил с Бессентом.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Зеленский грубо обошелся с Бессентом и долго не принимал его, когда тот прибыл в Киев.

США и Украина с 12 февраля не могут согласовать соглашение по полезным ископаемым. Оно предполагает создание специального фонда, куда будут поступать доходы от продажи украинских полезных ископаемых, портов и инфраструктуры. Контроль над фондом предполагалось предоставить США. Вашингтон в рамках работы этого фонда также получал право на половину его доходов.