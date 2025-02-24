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Владимир Путин вручил звезду Героя России жителю Комсомольска-на-Амуре

Марк Белопухов награждён за проявленное мужество и героизм.

Источник: Мэрия Комсомольска

Президент Российской Федерации Владимир Путин удостоил высокого звания Героя России комсомольчанина Марка Белопухова. Золотую звезду глава государства вручил 23 февраля, в День защитника Отечества, в торжественной обстановке, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Марк Белопухов удостоен высокого звания Героя России за выдающиеся заслуги, проявленное мужество и героизм при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции.

Свои поздравления Герою также направили педагогические коллективы школ № 22 и 35 Комсомольска-на-Амуре, где он учился ранее.