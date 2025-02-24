Заместителем директора ФБР стал правый подкастер

После назначения Дэна Бонджино ФБР впервые возглавили два человека, которые никогда не были агентами, но являются сторонниками Дональда Трампа. Ранее само агентство возглавил Кэш Патель, бывший член Палаты представителей и давний критик Министерства юстиции. Патель обещал в первый же день на посту разогнать офис ФБР, открыть на его месте музей «глубинного государства», а 7 тыс. сотрудников отправить по Америке гоняться за преступниками.