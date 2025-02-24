Ильсур Метшин: «Надеемся, что наши инициативы в очередной раз услышаны»

Как отметил мэр, многое в городе удается достичь за счет поддержки федеральных и национальных проектов, а также республиканских программ и внимания к городу раиса РТ Рустама Минниханова. «Мы всегда стараемся объективно рассматривать свою деятельность и говорить не только о достижениях, которые безусловно были, и в сравнении с каждым годом они увеличиваются и по масштабу и по проектам», — подчеркнул Ильсур Метшин. «Мы говорим и поднимаем проблемные вопросы, решение которых и сами ждем, и от нас ждут наши жители. И в очередной раз мы это обсудили. Спасибо Рустаму Нургалиевичу, вопросы большие, сложные, но при поддержке руководства республики, раиса, национальных проектов, а самое главное — трудолюбия наших казанцев — все они разрешимы», — продолжил глава Казани.