Ильсур Метшин: «Надеемся, что наши инициативы в очередной раз услышаны»

Масштабность реализуемых в Казани проектов растет с каждым годом все больше. Итоги 2024-го были подведены на отчетной сессии городской думы, о чем на деловом понедельнике напомнил мэр столицы РТ Ильсур Метшин.
«На прошлой неделе мы завершили отчетный год с рассмотрения докладов руководителя исполкома, мэрии города, контрольно-счетной палаты и подвели итоги за 2024 год. Мы делаем свою работу, стараясь максимально выкладываться в каждом направлении. Всегда объем сделанного меньше чем-то, что справедливо ожидают от нас казанцы. Но при этом это совместный труд огромного количества людей — команды Казани», — сказал градоначальник.
Как отметил мэр, многое в городе удается достичь за счет поддержки федеральных и национальных проектов, а также республиканских программ и внимания к городу раиса РТ Рустама Минниханова. «Мы всегда стараемся объективно рассматривать свою деятельность и говорить не только о достижениях, которые безусловно были, и в сравнении с каждым годом они увеличиваются и по масштабу и по проектам», — подчеркнул Ильсур Метшин. «Мы говорим и поднимаем проблемные вопросы, решение которых и сами ждем, и от нас ждут наши жители. И в очередной раз мы это обсудили. Спасибо Рустаму Нургалиевичу, вопросы большие, сложные, но при поддержке руководства республики, раиса, национальных проектов, а самое главное — трудолюбия наших казанцев — все они разрешимы», — продолжил глава Казани.
«Надеемся, что наши инициативы в очередной раз услышаны, и такое конструктивное взаимодействие очень вдохновляет и дает энергию двигаться дальше», — заключил мэр.
Камила Вильданова.