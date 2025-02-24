С 3 марта стартует выдача субсидий по ипотечным кредитам

В этом году число граждан, которые смогут воспользоваться ипотечными субсидиями, увеличено в 1,5 раза по сравнению с предыдущим годом. В общей сложности планируется выделить субсидии для 30 000 заявителей.
Каждый получатель субсидии получит 30 миллионов сумов на покрытие первоначального взноса за жильё, а также компенсацию процентов, превышающих ставку 12% годовых, в течение пяти лет.
Кто может получить субсидию?
Для получения субсидии доход заявителя и его близких родственников (при указании их в заявлении) должен составлять:
- В Каракалпакстане и областях: от 2,7 до 8-кратного размера минимальной заработной платы (от 3,1 миллиона до 9,2 миллиона сумов);
- В Ташкенте: от 2,7 до 9,2-кратного размера минимальной заработной платы (от 3,1 миллиона до 10,6 миллиона сумов).
Также обязательным условием является отсутствие у заявителя и его супруга (супруги) жилой недвижимости на территории всей республики.
Как подать заявку?
Подать заявление можно лично в любом Центре государственных услуг либо самостоятельно через Единый портал интерактивных госуслуг my.gov.uz.