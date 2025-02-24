Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С 3 марта стартует выдача субсидий по ипотечным кредитам

Vaib.uz (Узбекистан. 24 февраля). Министерство экономики и финансов сообщило, что приём заявок на получение субсидий по ипотечным кредитам начнётся 3 марта 2025 года в 09:00.

Источник: Vaib.Uz

В этом году число граждан, которые смогут воспользоваться ипотечными субсидиями, увеличено в 1,5 раза по сравнению с предыдущим годом. В общей сложности планируется выделить субсидии для 30 000 заявителей.

Каждый получатель субсидии получит 30 миллионов сумов на покрытие первоначального взноса за жильё, а также компенсацию процентов, превышающих ставку 12% годовых, в течение пяти лет.

Кто может получить субсидию?

Для получения субсидии доход заявителя и его близких родственников (при указании их в заявлении) должен составлять:

  • В Каракалпакстане и областях: от 2,7 до 8-кратного размера минимальной заработной платы (от 3,1 миллиона до 9,2 миллиона сумов);
  • В Ташкенте: от 2,7 до 9,2-кратного размера минимальной заработной платы (от 3,1 миллиона до 10,6 миллиона сумов).

Также обязательным условием является отсутствие у заявителя и его супруга (супруги) жилой недвижимости на территории всей республики.

Как подать заявку?

Подать заявление можно лично в любом Центре государственных услуг либо самостоятельно через Единый портал интерактивных госуслуг my.gov.uz.

ипотека