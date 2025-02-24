Делегация Свердловской области во главе с Куйвашевым приехала в Беларусь

В состав делегации от региона вошли отраслевые министры, руководители вузов и научных организаций, а также представители предприятий. Целью рабочей поездки стало участие в работе шестого заседания Совета делового сотрудничества области и Беларуси и проведение переговоров для расширения гуманитарных и торгово-экономических связей.