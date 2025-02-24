Делегация Свердловской области во главе с Куйвашевым приехала в Беларусь

В состав делегации от региона вошли отраслевые министры, руководители вузов и научных организаций, а также представители предприятий. Целью рабочей поездки стало участие в работе шестого заседания Совета делового сотрудничества области и Беларуси и проведение переговоров для расширения гуманитарных и торгово-экономических связей.
Первым переговоры с Куйвашевым провел посол России в Беларуси Борис Грызлов. Стороны обсудили планы делегации Свердловской области по работе в Минске и Бресте. Губернатор рассказал об основных проектах, которые реализуют регион и Республика в сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании, промышленности и культуре.
«А говоря о гуманитарном взаимодействии, Евгений Куйвашев отметил подготовку Свердловской области к Дням Минска, которые пройдут в Екатеринбурге в марте», — добавили в департаменте информполитики.
УралПолитRu напоминает, что ранее в Свердловскую область приезжали делегации стран-членов БРИКС. Так, регион с рабочими визитом посетили представители России, Китая, Бразилии, Индии, ОАЭ, Египта, Ирана, Саудовской Аравии, Эфиопии и ЮАР.