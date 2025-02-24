ЕС утвердил новый пакет санкций против России

В санкционный список включены 48 человек и 35 организаций. Под ограничительные меры попали восемь российских СМИ, в том числе «Красная звезда», 78 судов из «теневого флота», а также 13 банков.
В сообщении говорится, что Евросоюз впервые вводит запрет для банков и финансовых организаций из третьих стран, которые используют российский аналог SWIFT — Систему передачи финансовых сообщений (СПФС).
Также ЕС ввел дополнительные ограничения на экспорт определенных товаров — химикатов, некоторых видов пластмасс и резины, а также на импорт первичного алюминия.