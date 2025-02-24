ГПК Беларуси: литовская сторона за выходные дни оформила 35% фур от нормы

«Меньше всего фур за двое суток проследовало на сопредельную территорию через погранпереход “Мядининкай” (с белорусской стороны — “Каменный Лог”), его контрольные службы оформили лишь 13% транспорта от нормы, то есть 63 из 500 авто. Данный маршрут самый загруженный на пути в ЕС», — говорится в сообщении.