ГПК Беларуси: литовская сторона за выходные дни оформила 35% фур от нормы

МИНСК, 24 фев — Sputnik. Литовские контрольные службы оформили 35% большегрузов от нормы за субботу и воскресенье, сообщили в пресс-службе Госпогранкомитета.
По информации ГПК на 10:00 понедельника, в пунктах пропуска из Беларуси в Литву находится порядка 600 фур.
«Меньше всего фур за двое суток проследовало на сопредельную территорию через погранпереход “Мядининкай” (с белорусской стороны — “Каменный Лог”), его контрольные службы оформили лишь 13% транспорта от нормы, то есть 63 из 500 авто. Данный маршрут самый загруженный на пути в ЕС», — говорится в сообщении.
Что касается пункта пропуска «Шальчининкай» («Бенякони»), то там стоит 210 фур. Литовская сторона за выходные в этом направлении пропустила 57% грузовиков от нормы.
Очередей из большегрузов на других направлениях нет.
Что касается легковушек, то большие очереди образовались перед польским пунктом пропуска «Тересполь» («Брест») — 195 машин. Как уточнили в ГПК республики, сопредельная сторона с пятницы приняла на свою территорию 35% авто от нормы.
Закрытие пунктов пропуска
Сопредельные с Беларусью страны Европейского союза — Польша, Литва и Латвия — на фоне обострения отношений постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты на своих границах. В итоге на госгранице Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14.
Сокращение числа пунктов пропуска, а также неритмичный прием транспорта сопредельными странами приводит к большим очередям на границах.