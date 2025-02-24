Губернатор Вячеслав Федорищев ознакомился с работой порта Тольятти

Во время своего визита на предприятие губернатор ознакомился с ходом исполнения программы реконструкции и модернизации производственных мощностей порта. Ее реализация позволила увеличить перевалку сельхозпродукции в девять раз до 550 тысяч тонн (с 2018 года).А общий грузооборот вырос в пять раз. Также Вячеслав Федорищев провел на предприятии совещание, на котором обсудили наиболее актуальные и проблемные вопросы работы речного порта и отрасли в целом.