Губернатор Вячеслав Федорищев ознакомился с работой порта Тольятти

Губернатор Вячеслав Федорищев посетил один из крупных логистических центров Самарской области — «Порт Тольятти» (дочерняя компания ПАО «КуйбышевАзот»). Вместе с членами регионального правительства он осмотрел территорию предприятия: причалы, технику, универсальные складские комплексы и контейнерный терминал.
Порт Тольятти занимается транспортировкой минерально-строительных грузов по Волге и Каме, минеральных удобрений до портов Балтики и Азовского моря, сельхозпродукции и грузов по внутренним водным путям в европейской части РФ. Он может одновременно принимать до семи судов. Это предприятие — одно из немногих, кто освоил отгрузку сельхозпродукции во все виды транспорта — контейнеры, ж/д вагоны и водный транспорт. Кроме того, порт занимается перевозкой пассажиров — в период навигации он обслуживает восемь регулярных пригородных маршрутов.
Во время своего визита на предприятие губернатор ознакомился с ходом исполнения программы реконструкции и модернизации производственных мощностей порта. Ее реализация позволила увеличить перевалку сельхозпродукции в девять раз до 550 тысяч тонн (с 2018 года).А общий грузооборот вырос в пять раз. Также Вячеслав Федорищев провел на предприятии совещание, на котором обсудили наиболее актуальные и проблемные вопросы работы речного порта и отрасли в целом.