⁠В Азербайджане ликвидировали представительство «России сегодня»

В Россотрудничестве отмечали, что российская сторона неоднократно просила помощи у азербайджанской для завершения регистрации организации, однако не получила ответа на запросы. В МИД России после закрытия центра заявили о готовности Москвы «выполнить необходимые действия для завершения регистрации» и выразили надежду на положительное решение вопроса.