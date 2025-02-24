У МИДа России нет понимания мирного плана Трампа по Украине

Владимир Путин называл условиями прекращения боевых действий вывод ВСУ с территорий ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, он требует отказа Украины от вступления в НАТО. Канал Fox News утверждал, что по итогам переговоров в Эр-Рияде делегации России и США разработали трехступенчатый мирный план по Украине. Он якобы включает прекращение огня, проведение президентских выборов на Украине, а после — подписание мирного соглашения.