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Ильсур Метшин: «Поселки — большая проблема и головная боль»

При строительстве и развитии территории необходимо создавать такие условия, чтобы людям не приходилось ездить на работу из поселков в город. Об этом на деловом понедельнике заявил мэр Казани Ильсур Метшин, комментируя доклад об итогах 2024 года в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах.

Источник: Официальный портал администрации Казани

«Большая проблема и головная боль — это поселки. Прежняя модель, когда все ехали из поселков в центр на работу и на учебу, себя изжила. Мы должны думать о том, как накачать мышцы, с тем чтобы и применение рабочих рук было по месту жительства, и самодостаточность территории. Над этим стоит нам сильно потрудиться, принимая решения по строительству и развитию данных территорий», — сказал Метшин.

Он отметил, что в районах за год поступило 57 тыс. обращений от жителей, что превышает показатели некоторых лет по всему городу.

«Казалось бы, парадокс — столько всего делаем, а обращений все больше. Но это свидетельствует и о том, что есть реакция и результат. Ну и самое главное — неравнодушие жителей к тому, каким город будет и каким они его хотят видеть», — подчеркнул мэр.