Ильсур Метшин: «Поселки — большая проблема и головная боль»

«Большая проблема и головная боль — это поселки. Прежняя модель, когда все ехали из поселков в центр на работу и на учебу, себя изжила. Мы должны думать о том, как накачать мышцы, с тем чтобы и применение рабочих рук было по месту жительства, и самодостаточность территории. Над этим стоит нам сильно потрудиться, принимая решения по строительству и развитию данных территорий», — сказал Метшин.
Он отметил, что в районах за год поступило 57 тыс. обращений от жителей, что превышает показатели некоторых лет по всему городу.
«Казалось бы, парадокс — столько всего делаем, а обращений все больше. Но это свидетельствует и о том, что есть реакция и результат. Ну и самое главное — неравнодушие жителей к тому, каким город будет и каким они его хотят видеть», — подчеркнул мэр.