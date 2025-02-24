Ильсур Метшин: «Поселки — большая проблема и головная боль»

«Большая проблема и головная боль — это поселки. Прежняя модель, когда все ехали из поселков в центр на работу и на учебу, себя изжила. Мы должны думать о том, как накачать мышцы, с тем чтобы и применение рабочих рук было по месту жительства, и самодостаточность территории. Над этим стоит нам сильно потрудиться, принимая решения по строительству и развитию данных территорий», — сказал Метшин.