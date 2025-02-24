Лукашенко: делаем ставку на производство самолета «Освей»

МИНСК, 24 фев — Sputnik. Беларусь заинтересована в сотрудничестве в авиастроении со Свердловской областью, речь в первую очередь идет о самолете «Освей», заявил в понедельник президент республики Александр Лукашенко на встрече с губернатором региона Евгением Куйвашевым, передает корреспондент Sputnik.
«Новая тема — авиастроение. Новый самолет “Освей”, мы уже на своем заводе делаем немало деталей для вашей авиапромышленности, для нас это важно. Мы потихоньку-потихоньку идем от ремонта этих самолетов к производству. Особенно мы делаем ставку на производство самолета “Освей” здесь в Беларуси и поставках на российский рынок», — сказал он.
Метро в Екатеринбурге
Лукашенко также заявил, что Беларусь готова помогать строить в Свердловской области метрополитен.
«Знаю, что прирабатываются другие направления сотрудничества. Меня несколько удивило про метрополитен. Мы готовы проектировать, готовы заниматься строительством метрополитена у вас. По крайней мере половину мощностей можем перебросить для строительства в Свердловской области», — сказал глава государства.
По его словам, планы согласованы, и если минские метростроевцы будут удовлетворять требованиям, они могут приняться за работу.
«Если мы вам подходим, будем работать, если нет — значит, не надо. Так должно быть по всем направлениям. Если вам что-то нравится в Беларуси, вы скажите, мы будет стараться россиянам помочь», — пообещал президент.
Лукашенко также отметил, что Беларуси и Свердловской области нужно увеличивать товарооборот, который сейчас составляет около миллиарда долларов.
Промышленность
На встрече с главой этого российского региона, Лукашенко обозначил и ряд других направлений в промышленности, по которым стороны должны развивать сотрудничество, — это машиностроение, поставки БЕЛАЗов, лифтов, трамваев.
«Это наша тематика, в Екатеринбурге очень много (белорусских — Sputnik) трамваев, интерес есть», — сказал он, отметив, что предприятия республики готовы работать над заменой и ремонтом трамвайного парка.
Лукашенко особо подчеркнул, что Беларусь заинтересована в сотрудничестве со Свердловской областью — она не чужая для республики. Президент напомнил, что сам не раз бывал с визитами в этом регионе.
В свою очередь Куйвашев поблагодарил главу государства за возможность встречи и поздравил его с победой на состоявшихся в январе президентских выборах.