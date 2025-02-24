Лукашенко: делаем ставку на производство самолета «Освей»

«Новая тема — авиастроение. Новый самолет “Освей”, мы уже на своем заводе делаем немало деталей для вашей авиапромышленности, для нас это важно. Мы потихоньку-потихоньку идем от ремонта этих самолетов к производству. Особенно мы делаем ставку на производство самолета “Освей” здесь в Беларуси и поставках на российский рынок», — сказал он.