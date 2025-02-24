Казахстанские компании попали под санкции ЕС

АСТАНА, 24 фев — Sputnik. ЕС принят очередной, 16-ый по счету пакет антироссийских рестрикций. Об этом сообщили в агентстве РИА «Новости».
В рамках новых мер Европейский Союз отключил 13 российских банков от международной платежной системы SWIFT. Кроме того, санкции затронули 48 физических и 35 юридических лиц, а также 53 компании из Китая, Индии, Казахстана, ОАЭ и других стран, которые, по мнению Брюсселя, помогают России обходить ранее введенные ограничения.
«Совет ЕС добавил 53 новых субъекта в список тех, кто напрямую поддерживает российский военно-промышленный комплекс. Они будут подвергаться более жестким экспортным ограничениям, касающимся товаров и технологий двойного назначения, а также товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности. Одна треть этих субъектов являются российскими, а остальные находятся в третьих странах (Китай, включая Гонконг, Индия, Казахстан, Сингапур, Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Узбекистан) и были вовлечены в обход торговых ограничений», — указывается в документе.
Под санкции также попали 74 нефтеналивных и газовых танкера, которые, как подозревают в ЕС, принадлежат к так называемому «теневому флоту России» и используются для обхода западных нефтяных санкций.
В информационной сфере Евросоюз запретил вещание 8 прокремлевских СМИ, назвав их «инструментами российской пропаганды».