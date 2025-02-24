Казахстанские компании попали под санкции ЕС

«Совет ЕС добавил 53 новых субъекта в список тех, кто напрямую поддерживает российский военно-промышленный комплекс. Они будут подвергаться более жестким экспортным ограничениям, касающимся товаров и технологий двойного назначения, а также товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности. Одна треть этих субъектов являются российскими, а остальные находятся в третьих странах (Китай, включая Гонконг, Индия, Казахстан, Сингапур, Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Узбекистан) и были вовлечены в обход торговых ограничений», — указывается в документе.