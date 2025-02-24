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Вениамин Кондратьев рассказал о предстоящей выставке «ЮгБилд»

Крупнейшее отраслевое мероприятие пройдет в Краснодаре в 35-й раз.

В Краснодаре 26 февраля в 35-й раз начнется крупнейший отраслевой форум юга России «ЮгБилд». Он продлится до 1 марта. Подробности предстоящего события рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В рамках выставки запланировано проведение международного фестиваля архитектуры, форума дизайнеров, фестиваля специализированных мастер-классов, а также конференции, круглые столы и бизнес-сессии.

Планируется, что в выставке примут участие около 250 различных компаний из разных регионов России и из других стран. Ожидается, что выставку посетят более 10 тысяч человек.

«Сегодня Краснодарский край занимает лидирующие позиции в производстве продукции для строительной сферы, поэтому экспозиция Кубани на площадке “ЮгБилд” станет одной из самых масштабных. На ней продемонстрируют свои товары 23 производителя», — сказал Вениамин Кондратьев.

Визуально коллективную выставку производителей Кубани разделят на две зоны: «Благоустройство» и «Отделочные материалы и инженерные системы».