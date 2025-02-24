С 1 марта архитектуру зданий в Краснодаре будет утверждать мэр

Документ был подписан в декабре 2023 года, однако его вступление в силу зависело от внесения городской думой изменений в правила землепользования и застройки. Корректировки касаются требований к архитектурно-градостроительному облику зданий и отражены в Едином документе территориального планирования Краснодара, который начнет действовать с 1 марта 2025 года.