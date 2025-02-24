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С 1 марта архитектуру зданий в Краснодаре будет утверждать мэр

В Краснодаре с 1 марта вступает в силу постановление об утверждении административного регламента согласования архитектурных решений капитальных строений. Об этом пишут «Ведомости Юг» со ссылкой на департамент архитектуры и градостроительства города.

Источник: Коммерсантъ

Документ был подписан в декабре 2023 года, однако его вступление в силу зависело от внесения городской думой изменений в правила землепользования и застройки. Корректировки касаются требований к архитектурно-градостроительному облику зданий и отражены в Едином документе территориального планирования Краснодара, который начнет действовать с 1 марта 2025 года.

Как объяснили в департаменте, в едином документе предусмотрено включение в градостроительные регламенты требований к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства в Краснодаре.

«Ъ-Кубань» писал, что глава Краснодара Евгений Наумов подписал постановление об изменении порядка предоставления муниципальной услуги по согласованию архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства. Окончательное решение по этим вопросам остается за главой краевой столицы.

архитектура