ЕС планирует объединить энергетический рынок Украины и Молдавии

«Мы подготовили амбициозный пакет по энергетической безопасности. Цель — обеспечить устойчивую, безопасную и конкурентоспособную энергетическую систему для Украины. Мы полностью интегрируем рынок электроэнергии Украины и Молдовы с нашим рынком электроэнергии к концу следующего года. И мы воспользуемся всем потенциалом огромных газовых хранилищ Украины, 80% которых расположены вблизи государств — членов ЕС», — заявила она, отметив, что это принесет доход Украине.