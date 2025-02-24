Лавров назвал условие для прекращения боевых действий

«Президент четко сказал, что мы готовы вести переговоры и с Украиной, и с Европой, с любыми представителями, которые в духе доброй воли хотели бы помогать достичь мира. Но боевые действия мы прекратим только когда эти переговоры дадут твердый, устойчивый результат, устраивающий Российскую Федерацию… Безусловно, реалии на земле должны учитываться», — сказал Лавров.