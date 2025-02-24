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Лавров назвал условие для прекращения боевых действий

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Россия прекратит боевые действия на Украине только когда переговоры по урегулированию конфликта дадут твердый, устойчивый результат, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Источник: © РИА Новости

«Президент четко сказал, что мы готовы вести переговоры и с Украиной, и с Европой, с любыми представителями, которые в духе доброй воли хотели бы помогать достичь мира. Но боевые действия мы прекратим только когда эти переговоры дадут твердый, устойчивый результат, устраивающий Российскую Федерацию… Безусловно, реалии на земле должны учитываться», — сказал Лавров.

По словам Лаврова, на фоне заявлений европейских политиков по Украине, «выделяется позиция США — она заявлена последовательно, она не призывает просто сразу же “замириться”, оставить линию соприкосновения, а потом думать что делать — мы всегда подчеркивали, что такой вариант нас не устроит».

Лавров Сергей