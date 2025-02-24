Работу дворников при уборке снега раскритиковал и.о. главы администрации Ростова

1000 тонн противогололедных материалов израсходовали за ночь на улицах Ростова-на-Дону. При этом остались замечания к работе дворников, рассказал в Telegram и.о. главы администрации города Александр Скрябин.
— Дворников ночью оказалось в разы меньше от заявленного плана. Главы районов должны пересмотреть подход к организации работы. Вечером заслушаю их доклады, — сообщил Александр Скрябин.
По словам управленца, днем 24 февраля ростовские коммунальщики продолжат работу по уборке и обработке улиц. В частности, задействуют 144 единицы техники. Вывоз снега должны начать после вечернего часа пик.
Напомним, вчера из-за снегопада в донской столице к работе привлекли более 500 уборщиков территорий и 125 единиц техники, в том числе 59 комбинированных дорожных машин.
Добавим, снег и метель накрыли донской регион вчера, 23 февраля. Сегодня днем в Ростове-на-Дону временами возможен снег, на дорогах будет скользко. Ветер прогнозируют северный и северо-западный 8−13 м/с. Дневная температура воздуха составит от −4 до −6 градусов.