Работу дворников при уборке снега раскритиковал и.о. главы администрации Ростова

Добавим, снег и метель накрыли донской регион вчера, 23 февраля. Сегодня днем в Ростове-на-Дону временами возможен снег, на дорогах будет скользко. Ветер прогнозируют северный и северо-западный 8−13 м/с. Дневная температура воздуха составит от −4 до −6 градусов.