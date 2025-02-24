В Крыму установили новый праздник

Отмечать новый праздник будут ежегодно 19 сентября. Как пояснил глава крымского парламента Владимир Константинов, в этот день в 2014 году прошло первое заседание первой сессии Государственного совета РК первого созыва.
«Парламент республики — историческое место. В эти дни 11 лет назад к нему вышли крымчане, не принявшие государственный переворот в Киеве, здесь определялось будущее нашего полуострова», — сказал он.
Константинов отметил, что после возвращения Крыма в Россию депутаты Госсовета РК активно участвовали в формировании новой нормативно-правовой базы региона, в прохождении интеграции в политико-правовое пространство РФ.