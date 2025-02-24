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В Крыму установили новый праздник

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев — РИА Новости Крым. В Крыму установили новый праздник — День Государственного совета Республики Крым — парламента РК. Соответствующее решение принято на заседании ГС республики в понедельник.

Источник: РИА "Новости"

Отмечать новый праздник будут ежегодно 19 сентября. Как пояснил глава крымского парламента Владимир Константинов, в этот день в 2014 году прошло первое заседание первой сессии Государственного совета РК первого созыва.

«Парламент республики — историческое место. В эти дни 11 лет назад к нему вышли крымчане, не принявшие государственный переворот в Киеве, здесь определялось будущее нашего полуострова», — сказал он.

Константинов отметил, что после возвращения Крыма в Россию депутаты Госсовета РК активно участвовали в формировании новой нормативно-правовой базы региона, в прохождении интеграции в политико-правовое пространство РФ.

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