Как выборы в Германии повлияют на экономику Казахстана

Отметим, что Германия долгое время была «чемпионом мира» по экспорту, но энергетический кризис, инфляция, ускоренный переход к климатически нейтральной экономике и конфликт на Украине привели к росту цен на энергию, что особенно ударило по энергоемким предприятиям. По данным BDА, около трети немецких компаний уже перенесли свои исследовательские подразделения за границу. Бизнес требует снижения бюрократических затрат, так как компании ежегодно тратят 65 млрд евро на административные процедуры.