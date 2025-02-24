В Крыму принят закон о студенческом капитале

Об этом сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.
Согласно документу, предусматривается выплата в размере 1 млн рублей на каждого ребёнка в случае рождения его матерью до достижения ею возраста 25 лет, если родители малыша обучаются по очной форме обучения в университете или учреждении среднего профессионального образования республики.
Оформить сертификат можно в течение трех лет с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года.
Ранее сообщалось, что в Крыму наблюдается устойчивое снижение числа «молодых» рождений. За последние годы рождаемость в возрастной группе 15−19 лет снизилась на 55%, в группе 20−24 года — на 33,5%, а в возрасте 25−29 лет — на 19,7%.