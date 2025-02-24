Еще один депутат решил уйти из Мажилиса

Руслан Берденов рассказал, что займет должность заместителя акима Шымкента.
Отметим, в Казахстане депутат Парламента не вправе занимать другие оплачиваемые должности. Следовательно, Берденов покинет кресло мажилисмена после назначения в акимат Шымкента. В пресс-службе акимата Шымкента также подтвердили назначение Берденова на должность замакима.
«По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан и распоряжением акима города Шымкента на должность заместителя акима назначен Руслан Арысбекович Берденов», — говорится в сообщении.
Биография Руслана Берденова
В 2006 году Руслан Берденов окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности «менеджмент».
В 2009 году получил степень магистра делового администрирования в КИМЭП. Трудовую деятельность начал в 2005 году в ОАО «Сеймар Груп» в компании Almaty Kus.
С 2007 по 2010 год работал главным логистическим координатором в компании Procter & Gamble LLP.
В период с 2010 по 2012 год занимал должность начальника отдела аренды подвижного состава в ТОО EASTCOMTRANS. В 2012—2018 годах был руководителем Akniet Pharmaceuticals — фармацевтической компании, входящей в рейтинг 50 крупнейших частных компаний Казахстана. Компания включает в себя сеть из 282 аптек Europharma и Arzan pharm по всей стране.
С 2018 по 2019 год являлся членом наблюдательного совета ТОО «АК НИЕТ».
В 2019—2023 годах занимал должность заместителя председателя наблюдательного совета Aq Niet Group.