Еще один депутат решил уйти из Мажилиса

В период с 2010 по 2012 год занимал должность начальника отдела аренды подвижного состава в ТОО EASTCOMTRANS. В 2012—2018 годах был руководителем Akniet Pharmaceuticals — фармацевтической компании, входящей в рейтинг 50 крупнейших частных компаний Казахстана. Компания включает в себя сеть из 282 аптек Europharma и Arzan pharm по всей стране.