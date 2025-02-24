Новый посол Украины Роговей вручил копии верительных грамот госсекретарю МИД Молдовы

КИШИНЕВ, 24 фев — Sputnik. Государственный секретарь МИД Молдовы Сергей Михов принял копии верительных грамот посла Украины в Республике Молдова Пауна Роговея, сообщили в дипведомстве.
«Собеседники обсудили текущее состояние и перспективы молдавско-украинских двусторонних отношений, подчеркнув важность укрепления политико-дипломатического диалога и отраслевого сотрудничества», — говорится в сообщении.
Также в понедельник с послом Украины встретился министр иностранных дел Михаил Попшой. Он пожелал Пауну Роговею успехов в выполнении его мандата в Кишиневе и заверил его в полной поддержке со стороны молдавских властей.
До настоящего времени Паун Роговей занимал пост посла по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины, был временным поверенным в делах Украины в Румынии и курировал в том числе приднестровскую тематику. Роговей неоднократно посещал Кишинев и Тирасполь и встречался с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским, вице-премьером Молдовы по реинтеграции Олегом Серебряном и другими официальными лицами, занятыми в процессе приднестровского урегулирования.
В конце марта 2024 года Зеленский объявил, что послом Украины в Молдове будет назначен экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Тогда же Зеленский уволил Марка Шевченко с должности посла Украины в Кишиневе, причины не указывались. Шевченко возглавлял посольство Украины в Молдове с 2020 года.
Однако позже выяснилось, что Данилов послом не будет, и должность оставалась вакантной до 7 февраля нынешнего года, когда Зеленский подписал указ о назначении Роговея послом Украины в Кишиневе.