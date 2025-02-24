Шестой заместитель появится у мэра Нижнего Новгорода

Таким образом у главы города появится шестой заместитель. У него есть два первых зама — это Денис Скалкин (курирует ЖКХ и строительство) и находящийся на СВО Илья Штокман (курирует вопросы экономики), обязанности последнего на время отсутствия сейчас исполняет Сергей Егоров. Замглавы города Леонид Стрельцов отвечает за социальный блок, Антон Максимов — за благоустройство и Ирина Кондырева — за кадры и управление информполитики.