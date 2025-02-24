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Возможность возобновления диалога с ЕС и безопасность дипмиссий. Темы брифинга Пескова

Возможность возобновления диалога с Евросоюзом, новый пакет санкций против России и безопасность дипмиссий стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Источник: AP 2024

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

  • Президент России Владимир Путин проведет международный телефонный разговор.
  • Российский лидер начал информировать государства-партнеры о контактах с США.
  • Он также проведет встречу с верховным муфтием России Талгатом Таджуддином.

Об Украине

  • Россия надеется, что США «в полной мере» проанализируют первопричины украинского конфликта.
  • Москва видит попытки Вашингтона действительно разобраться в первопричинах конфликта на Украине: «Надеемся, что этот анализ поможет усилиям в контексте урегулирования конфликта».
  • Слова пресс-секретаря президента США Дональда Трампа Кэролайн Ливитт о том, что сделка между двумя странами, позволяющая завершить конфликт на Украине, может быть заключена уже на этой неделе, нуждаются в уточнении: «В данном случае, я думаю, наверное, будут какие-то уточнения со стороны моей коллеги в Вашингтоне. Я пока не располагаю такой информацией».

О переговорах с США

  • Анонсированные замглавы МИД Сергеем Рябковым переговоры между Россией и США являются началом разговора на экспертном уровне, о чем страны условились в Эр-Рияде.
  • МИД сообщит всю конкретику о предстоящих переговорах.
  • Москва позитивно оценивает желание Вашингтона поменять подход к двусторонним отношениям.

О безопасности российских дипмиссий

  • Российские дипучреждения в недружественных странах нуждаются в усиленной охране. Москва доводит эту информацию до принимающей стороны по дипломатическим каналам.

О возможности диалога с ЕС и санкциях

  • Россия не видит «никаких предпосылок» для возобновления диалога с ЕС.
  • Очередной пакет санкций ЕС против России был вполне прогнозируем: «Европейцы продолжают идти по пути санкционного пикирования».

О выборах в Германии

  • Кремль посмотрит, что будет по итогам выборов в ФРГ, но надеется на «более трезвый подход» Берлина к реальности.

Песков Дмитрий
ЕС
санкции
дипломатия