Возможность возобновления диалога с ЕС и безопасность дипмиссий. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
- Президент России Владимир Путин проведет международный телефонный разговор.
- Российский лидер начал информировать государства-партнеры о контактах с США.
- Он также проведет встречу с верховным муфтием России Талгатом Таджуддином.
Об Украине
- Россия надеется, что США «в полной мере» проанализируют первопричины украинского конфликта.
- Москва видит попытки Вашингтона действительно разобраться в первопричинах конфликта на Украине: «Надеемся, что этот анализ поможет усилиям в контексте урегулирования конфликта».
- Слова пресс-секретаря президента США Дональда Трампа Кэролайн Ливитт о том, что сделка между двумя странами, позволяющая завершить конфликт на Украине, может быть заключена уже на этой неделе, нуждаются в уточнении: «В данном случае, я думаю, наверное, будут какие-то уточнения со стороны моей коллеги в Вашингтоне. Я пока не располагаю такой информацией».
О переговорах с США
- Анонсированные замглавы МИД Сергеем Рябковым переговоры между Россией и США являются началом разговора на экспертном уровне, о чем страны условились в Эр-Рияде.
- МИД сообщит всю конкретику о предстоящих переговорах.
- Москва позитивно оценивает желание Вашингтона поменять подход к двусторонним отношениям.
О безопасности российских дипмиссий
- Российские дипучреждения в недружественных странах нуждаются в усиленной охране. Москва доводит эту информацию до принимающей стороны по дипломатическим каналам.
О возможности диалога с ЕС и санкциях
О выборах в Германии
- Кремль посмотрит, что будет по итогам выборов в ФРГ, но надеется на «более трезвый подход» Берлина к реальности.