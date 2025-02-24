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ВСУ заподозрили Трампа в связях с Россией, пишут СМИ

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Украинские военные на фоне предложений президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине заподозрили его в том, что он якобы может быть агентом России, сообщает телеканал CNN.

Источник: Reuters

Трампа уже подозревали в связях с Россией на основе неподтвержденного доклада. Перед выборами 2016 года в США американские спецслужбы следили за сотрудниками штаба кандидата-республиканца. Спецпрокурор Роберт Мюллер, который после победы Трампа два года расследовал «российское дело», не нашел свидетельств «сговора», наличие которого опровергали как в Кремле, так и в Белом доме. В мае 2023 года был опубликован доклад американского спецпрокурора Джона Дарэма, из которого следовало, что ни правоохранительные органы США, ни разведывательное сообщество не обладали какими-либо реальными доказательствами сговора Трампа с Россией.

Неназванный сотрудник украинской разведки, находящийся вблизи фронта, заявил телеканалу, что военные ВСУ чувствуют себя преданными с тех пор, как Трамп начал говорить об урегулировании на Украине.

«Я не удивлюсь, если он лучший агент России», — добавил он.

Ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого среди прочего обсудили урегулирование ситуации на Украине. Лидеры договорились о продолжении контактов, в том числе об организации личной встречи. Путин ранее заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.

Трамп Дональд