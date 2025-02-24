Песков назвал предсказуемым введение Евросоюзом очередного пакета санкций

Евросоюз утвердил 16-й пакет санкций против России 24 февраля, в день третьей годовщины начала военной операции на Украине. В санкционный список включены 48 человек и 35 организаций. Под ограничительные меры попали восемь российский СМИ, в том числе «Красная звезда», 78 судов из «теневого флота», а также 13 банков. В сообщении Евросоюза, что организация впервые ввела запрет для банков и финансовых организаций из третьих стран, которые используют российский аналог SWIFT — Систему передачи финансовых сообщений (СПФС). ЕС ввел дополнительные ограничения на экспорт определенных товаров — химикатов, некоторых видов пластмасс и резины, а также на импорт первичного алюминия.