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Bloomberg: Вайдель пообещала выиграть выборы в ФРГ через четыре года

Ультраправая «Альтернатива для Германии» (АдГ) на воскресных выборах в ФРГ заняла второе место, уступив только правоцентристскому блоку Фридриха Мерца ХДС/ХСС. Сопредседатель АдГ Алис Вайдель заявила, что это только начало пути, и пообещала на следующих выборах обойти блок Мерца, передает Bloomberg.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

АдГ, согласно статье, была основана в 2013 году как протестная партия, выступающая против евроинтеграции. В 2017 году она прошла в парламент Германии на фоне общественного возмущения по поводу притока мигрантов. С 2021 года АдГ почти удвоила свою поддержку среди немецких избирателей: в минувшее воскресенье за нее проголосовал каждый пятый избиратель (20,2%). Это позволило АдГ опередить социал-демократов канцлера Олафа Шольца, доля которых упала до 16,2%.

Алис Вайдель, сопредседатель АдГ и первый в ее истории кандидат на пост канцлера, заявила, что готова войти в правительство. Она подчеркнула, что прошедшие выборы — только начало пути к тому, чтобы АдГ стала крупнейшей партией Германии.

На следующих выборах мы обгоним ХДС и станем самой сильной партией.

Алис Вайдель
сопредседатель АдГ

В 2017 году Вайдель заявила, что ролевой моделью для нее является бывшая премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер. Она отметила, что «железная леди» пришла к власти, когда Великобритания находилась в экономическом упадке, и восстановила ее.

Однако сейчас АдГ вряд ли будет допущена к власти, поскольку все остальные партии, включая победивших христианских демократов Мерца, исключили возможность создания коалиции с националистической партией.

При этом АдГ пользуется расположением администрации президента Дональда Трампа, в том числе активную поддержку ей оказывает миллиардер Илон Маск.

Кроме того, на Мюнхенской конференции по безопасности Вайдель встречалась с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Это вызвало жесткое осуждение со стороны канцлера Олафа Шольца, который обвинил США в прямом вмешательстве в демократию и выборы в ФРГ.

Также АдГ продолжает пользоваться устойчивой поддержкой избирателей, особенно на востоке Германии. В прошлом году партия одержала свою первую победу на федеральных выборах в восточной земле Тюрингия, набрав почти треть голосов.