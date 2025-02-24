Bloomberg: Вайдель пообещала выиграть выборы в ФРГ через четыре года

АдГ, согласно статье, была основана в 2013 году как протестная партия, выступающая против евроинтеграции. В 2017 году она прошла в парламент Германии на фоне общественного возмущения по поводу притока мигрантов. С 2021 года АдГ почти удвоила свою поддержку среди немецких избирателей: в минувшее воскресенье за нее проголосовал каждый пятый избиратель (20,2%). Это позволило АдГ опередить социал-демократов канцлера Олафа Шольца, доля которых упала до 16,2%.