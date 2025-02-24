Bloomberg: Вайдель пообещала выиграть выборы в ФРГ через четыре года

АдГ, согласно статье, была основана в 2013 году как протестная партия, выступающая против евроинтеграции. В 2017 году она прошла в парламент Германии на фоне общественного возмущения по поводу притока мигрантов. С 2021 года АдГ почти удвоила свою поддержку среди немецких избирателей: в минувшее воскресенье за нее проголосовал каждый пятый избиратель (20,2%). Это позволило АдГ опередить социал-демократов канцлера Олафа Шольца, доля которых упала до 16,2%.
Алис Вайдель, сопредседатель АдГ и первый в ее истории кандидат на пост канцлера, заявила, что готова войти в правительство. Она подчеркнула, что прошедшие выборы — только начало пути к тому, чтобы АдГ стала крупнейшей партией Германии.
На следующих выборах мы обгоним ХДС и станем самой сильной партией.
В 2017 году Вайдель заявила, что ролевой моделью для нее является бывшая премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер. Она отметила, что «железная леди» пришла к власти, когда Великобритания находилась в экономическом упадке, и восстановила ее.
Однако сейчас АдГ вряд ли будет допущена к власти, поскольку все остальные партии, включая победивших христианских демократов Мерца, исключили возможность создания коалиции с националистической партией.
Кроме того, на Мюнхенской конференции по безопасности Вайдель встречалась с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Это вызвало жесткое осуждение со стороны канцлера Олафа Шольца, который обвинил США в прямом вмешательстве в демократию и выборы в ФРГ.
Также АдГ продолжает пользоваться устойчивой поддержкой избирателей, особенно на востоке Германии. В прошлом году партия одержала свою первую победу на федеральных выборах в восточной земле Тюрингия, набрав почти треть голосов.