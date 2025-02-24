«Альтернатива для Германии» — менее 10 лет, партию основали в 2013 году евроскептики, выступающие против выделения ЕС крупной финансовой помощи на поддержку греческой экономики. С тех пор требования и призывы партийного объединения изменились. Программу АдГ перед выборами в бундестаг разбирало издание RTVI со ссылкой на портал Tagesschau. Приводим пересказ материала.
Что предлагает «Альтернатива для Германии»
Экономика
АдГ выступила с предложением сократить размер налогов и пошлин, а налог на выбросы CO2 вообще отменить. Представители партии заявили, что Германия должна вернуться к атомной энергетике, не отказываться от ископаемого топлива и возобновить сотрудничество с Россией в области поставок газа.
Миграция
В области миграционной политики партия АдГ заняла жесткую позицию и предложила провести «ремиграцию», которая включает «последовательные депортации», в том числе сирийцев. Беженцам из республики крайне-правые предлагают отменить статус и договориться с новыми властями Дамаска об их возвращении.
АдГ заявила о планах добиться:
- отказа от предоставления особого статуса беженцам;
- запрета на въезд в страну всем, кто не имеет документов;
- отмены возможности въезда в страну членам семей беженцев.
Среди предвыборных лозунгов партии одобрения у избирателей заслужил призыв предоставлять немецкое гражданство только по рождению, если один из родителей ребенка является немцем. В остальных случаях АдГ предложила предоставлять статус «нового лояльного гражданина», если это будет признано в «интересах укрепления общего блага». Гражданство «лояльные граждане» смогут получить не ранее чем через десять лет и только в случае «наилучших показателей интеграции».
Внешняя политика
Приоритетом внешней политики партия АдГ назвала защиту границ страны от нелегальных мигрантов. Для этого Германия должна выйти из Пакта ООН о миграции и Пакта ООН о беженцах.
Вместо Евросоюза АдГ предложила создать «конфедерацию суверенных государств с четкими границами», но при этом с общим рынком.
В предвыборной программе партии был отказ от расширения ЕС и НАТО на восток, что стало бы запретом для Украины на вступление в данные объединения стран. Партия также выступила против передачи Киеву вооружений бундесфером и подготовки украинских военнослужащих.
АдГ предложила возобновить сотрудничество с Россией, отменив санкции, наложенные из-за конфликта с Украиной, а также восстановить трубопроводы «Северный поток».
США представители партии назвали «сильным партнером в борьбе за свободу выражения мнений и против цензуры в Интернете», но выступили против размещения дальнобойных американских систем вооружений.
Китай АдГ предложила считать не только конкурентом, но и партнером.
Напомним, выборы в бундестаг ФРГ прошли 23 февраля. В избирательной гонке участвовали 29 политических партий и объединений. Первое место занял оппозиционный блок «Христианско-демократического союза» и «Христианско-социального союза» (ХДС/ХСС, «Союз») Фридриха Мерца. У него 28,6% голосов. На втором месте — ультраправая АдГ, набравшая 20,8%. Третье место — у Социал-демократической партии (СДПГ) — 16,4%. 11,6% избирателей проголосовали за партию «Зеленых», 8,8% — за «Левых». Остальные участники выборов получили менее 5% голосов и не прошли в бундестаг.