Второе место на выборах в ФРГ: что связывает партию АдГ и Россию

Среди предвыборных лозунгов партии одобрения у избирателей заслужил призыв предоставлять немецкое гражданство только по рождению, если один из родителей ребенка является немцем. В остальных случаях АдГ предложила предоставлять статус «нового лояльного гражданина», если это будет признано в «интересах укрепления общего блага». Гражданство «лояльные граждане» смогут получить не ранее чем через десять лет и только в случае «наилучших показателей интеграции».