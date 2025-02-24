Заявления Лаврова по итогам визита в Турцию. Главное

Украина
Министр иностранных дел России назвал позицию США по Украине последовательной, в отличие от неустойчивой позиции стран ЕС.
Он отметил, что основой урегулирования конфликта может стать проект стамбульских договоренностей 2022 года.
С таким утверждением неоднократно выступал Владимир Путин, президент РФ, напоминая о том, что в Стамбуле мы были в одном часе, может быть, до подписания полноценного договора на основе предложенных украинцами принципов.
Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что главным условием разрешения украинского кризиса станет договоренность, что Киев не станет членом НАТО.
Лавров сообщил, что боевые действия на Украине Россия прекратит в том случае, если увидит, что переговоры по украинскому вопросу дают «устойчивый результат, устраивающий Российскую Федерацию».
Работа посольств России и США
Лавров сообщил, что по итогам предварительных технических контактов, планируется возобновить работу российского посольства в Вашингтоне и американского — в Москве. На этой неделе планируется провести еще одну встречу между сторонами. Переговоры будут посвящены устранению препятствий в работе дипведомств.
АЭС «Аккую»
Глава МИД России рассказал, что строительство четырех энергоблоков атомной станции ведется одновременно, в круглосуточном режиме.
Кроме того, отметил Лавров, есть и новые заделы для сотрудничества с турецкой стороной. На встрече с Фиданом он также обсудил вопросы, касающиеся газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток».
Сирия
Выразили удовлетворение достигнутым уровнем взаимодействия наших стран по сирийской тематике. Подтвердили обоюдную заинтересованность в том, чтобы придать динамику совместной работе по урегулированию обстановки в этой стране с учетом новых реалий.
Сергей Лавров рассказал, что Россия и Турция договорились о совместной работе по урегулированию в Сирии.