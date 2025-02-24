Firstpost: двусторонняя стратегия ЕС призвана не позволить «принести Украину в жертву»

Эммануэль Макрон во время переговоров с Дональдом Трампом, которые намечены на понедельник, попытается убедить его в том, что победа России на Украине станет «огромной стратегической ошибкой», а союз с Европой и защита континента отвечают интересам Америки, говорится в статье.
На прошлой неделе Макрон пообещал доказать Трампу, что его «заигрывания» с Путиным будут иметь неприятные последствия.
Я собираюсь сказать ему: вы не можете быть слабым с президентом Путиным. Это не то, кем вы являетесь, это не ваш фирменный стиль, это не в ваших интересах.
Отдельную поездку в Вашингтон собирается совершить и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Он планирует встретиться с Трампом в четверг, через неделю после сообщения, о том, что Великобритания «готова» разместить свои войска на Украине в качестве «сдерживающей» силы.
Предполагается, что Макрон и Страмер скоординировали свои действия в отношении Трампа и будут уговаривать его отказаться от переговоров с Россией по конфликту на Украине, в обмен на европейские обязательства по обеспечению будущей безопасности страны.
Эта поездка, по их мнению, призвана продемонстрировать солидарность блока с Украиной и Владимиром Зеленским.
«Хватит разговоров, пора действовать!» — написал на прошлой неделе в соцсетях премьер-министр Польши Дональд Туск. Он призвал использовать замороженные российские активы для финансирования помощи Украине и усиления противовоздушной обороны вдоль границ ЕС с Россией.
Кроме того, в день третьей годовщины начала военной операции на Украине Евросоюз утвердил 16-й пакет санкций против России. А еврокомиссар по внешней политике и вопросам безопаности Кая Каллас попросила каждую страну ЕС пересмотреть свои военные запасы, чтобы понять, что они могут предоставить Киеву. Особое внимание она призвала уделить артиллерийским снарядам, средствам противовоздушной обороны, обучению и снаряжению украинских бригад.