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Firstpost: двусторонняя стратегия ЕС призвана не позволить «принести Украину в жертву»

Европейский союз приступил к реализации двусторонней стратегии: главы Франции и Великобритании отправятся в Вашингтон для встречи с американским коллегой, а европейские лидеры прибыли в Киев в знак поддержки Украины. Цель этой стратегии — не дать «принести Украину в жертву США и России», пишет Firstpost.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Эммануэль Макрон во время переговоров с Дональдом Трампом, которые намечены на понедельник, попытается убедить его в том, что победа России на Украине станет «огромной стратегической ошибкой», а союз с Европой и защита континента отвечают интересам Америки, говорится в статье.

Визит Макрона в Вашингтон будет рассматриваться как серьезная проверка его дипломатических способностей.

На прошлой неделе Макрон пообещал доказать Трампу, что его «заигрывания» с Путиным будут иметь неприятные последствия.

Я собираюсь сказать ему: вы не можете быть слабым с президентом Путиным. Это не то, кем вы являетесь, это не ваш фирменный стиль, это не в ваших интересах.

Эммануэль Макрон
премьер-министр Франции

Отдельную поездку в Вашингтон собирается совершить и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Он планирует встретиться с Трампом в четверг, через неделю после сообщения, о том, что Великобритания «готова» разместить свои войска на Украине в качестве «сдерживающей» силы.

Предполагается, что Макрон и Страмер скоординировали свои действия в отношении Трампа и будут уговаривать его отказаться от переговоров с Россией по конфликту на Украине, в обмен на европейские обязательства по обеспечению будущей безопасности страны.

Тем временем лидеры ЕС и ближайших союзников с понедельника будут заняты демонстрацией силы на Украине.

Эта поездка, по их мнению, призвана продемонстрировать солидарность блока с Украиной и Владимиром Зеленским.

«Хватит разговоров, пора действовать!» — написал на прошлой неделе в соцсетях премьер-министр Польши Дональд Туск. Он призвал использовать замороженные российские активы для финансирования помощи Украине и усиления противовоздушной обороны вдоль границ ЕС с Россией.

Кроме того, в день третьей годовщины начала военной операции на Украине Евросоюз утвердил 16-й пакет санкций против России. А еврокомиссар по внешней политике и вопросам безопаности Кая Каллас попросила каждую страну ЕС пересмотреть свои военные запасы, чтобы понять, что они могут предоставить Киеву. Особое внимание она призвала уделить артиллерийским снарядам, средствам противовоздушной обороны, обучению и снаряжению украинских бригад.

Макрон Эмманюэль
Трамп Дональд
дипломатия