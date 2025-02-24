ЕС ввел санкции против порта Новороссийска

Пакет санкций приурочен к третьей годовщине начала спецоперации на Украине. В ЕС запретили операции с крупнейшими российскими экспортерами, в том числе портами, шлюзами и аэропортами. Включение портов Новороссийска в санкционный список объясняется «обходом ценовых ограничений на нефть и предоставлением услуг судам», также введены меры против судовладельцев.
Под ограничения ЕС попали дополнительные суда, которым запрещен доступ в порты и предоставление услуг, связанных с морскими перевозками. Ограничения коснулись танкеров из стран, не входящих в ЕС, обходящих ценовой потолок на нефть, поддерживающих энергетический сектор России или перевозящих зерно. В санкционный список добавлены 74 судна, зарегистрированные в третьих странах, увеличив общее число судов под санкциями ЕС до 153.
В 2024 году Новороссийский морской торговый порт (НМТП) попал под санкции Канады. В 2022 году порт включили в санкционный список ЕС.