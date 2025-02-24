ЕС ввел санкции против порта Новороссийска

Пакет санкций приурочен к третьей годовщине начала спецоперации на Украине. В ЕС запретили операции с крупнейшими российскими экспортерами, в том числе портами, шлюзами и аэропортами. Включение портов Новороссийска в санкционный список объясняется «обходом ценовых ограничений на нефть и предоставлением услуг судам», также введены меры против судовладельцев.