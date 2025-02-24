Итоги выборы в Германии: мнения экспертов

Хотя Мерц сформировался именно в рамках трансатлантической парадигмы, тем не менее как человек, который выстраивал свою карьеру в окружении ключевых представителей немецкой экономики, он понимает интересы немецкого бизнеса и видит, как промышленные компании страдают от антироссийских санкций и особенно от разрыва немецко-российских отношений в сфере энергетики. В этом смысле нельзя исключать подвижек в этой сфере.