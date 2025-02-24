Итоги выборы в Германии: мнения экспертов

Стабильность или пороховая бочка
Сенатор Константин Косачев уверен, что причины, которые привели к досрочным выборам в Германии, не удастся устранить депутатам нового набора.
По сути, система переложила власть из одного кармана в другой, поскольку и социал-демократы, и христианские демократы — это давно не прежние левая и правая партии ХХ века, а две системные либеральные партии с похожими установками. У них одна задача — не допустить реальных перемен в системе управления, даже если общество этого требует.
Политтехнолог, основатель медийного агентства «Щенки Media» Рамиль Харисов уверен, что «Германия может переосмыслить политику и снова вернется в каноны ХДС». Размышляя о дальнейших перспективах, эксперт пишет, что АДГ, которую поддерживает Илон Маск, уже на следующих выборах может показать высокие результаты, а это неизбежная милитаризация страны и автоматическая поддержка со стороны НАТО.
Редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в телеграм-канале издания пишет, что немецкое «правительство вернется к меркелевской конфигурации “большой коалиции”: ХДС/ХСС и СДПГ».
Только не такой стабильной, а уже взрывоопасной. Либо всё же придётся привлекать кого-то третьего, тогда вообще будет постоянно действующая пороховая бочка.
Внутренняя и внешняя политика
Сенатор Константин Косачев уверен, что для России и Украины смена председателя федерального правительства Германии не сулит больших изменений.
Время новых Аденауэров и Брандтов еще не пришло, безликого либерала Шольца сменит безликий либерал Мерц,
Политолог Илья Гращенков считает, что Мерцу будет сложно создать коалиционное правительство. Новый канцлер Германии — «это Трамп на минималках». Фридрих Мерц, с одной стороны, бизнесмен, но с другой — у него нет стольких козырей, как у президента США.
Он консервативный либерал, выступает за либерализацию экономики, приватизацию, снижение налогов, реформу системы пенсионного накопления. Внешняя политика для Мерца сейчас развилка. Его личное мнение: Большая семерка теряет свое политическое значение, где в будущем нас ждет большая двойка из США и Китая и надо постараться, чтобы Европа была в большой тройке вместе с США и Китаем.
Поменять что-то кардинально во внешней или внутренней политике Германии новому бундестагу вряд ли удастся, уверены эксперты. Поэтому маловероятно, что ФРГ глобально переформатирует свое отношение по украинскому вопросу.
Украинский кейс глобально зависит от кучи факторов: мнение НАТО, позиция Трампа
и т. п., так что масштабно изменений не будет.
Хотя Мерц сформировался именно в рамках трансатлантической парадигмы, тем не менее как человек, который выстраивал свою карьеру в окружении ключевых представителей немецкой экономики, он понимает интересы немецкого бизнеса и видит, как промышленные компании страдают от антироссийских санкций и особенно от разрыва немецко-российских отношений в сфере энергетики. В этом смысле нельзя исключать подвижек в этой сфере.
Сенатор Алексей Пушков уверен, что при Мерце Германия продолжит поддержку Украины. Кроме того, усилятся деградационные процессы внутри самой страны. В их числе: спад экономики, проблемы с мигрантами.
Учитывая агрессивность Мерца в отношении России, возможны и более драматические сценарии в виде еще более активного вовлечения Германии в войну против России.
«Что же касается нового приоритета во внешней политике, уже объявленного Мерцем, а именно снижения зависимости от Вашингтона, то это ложный лозунг: пока Германия в НАТО, она будет прямо зависеть от Америки. Мерц из НАТО ФРГ не выведет. На деле за этим кроется другое — стремление развернуться против политики Трампа, действуя вместе с Британией Стармера и Францией Макрона», — заключает Пушков.