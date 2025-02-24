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Итоги выборы в Германии: мнения экспертов

В Германии подвели итоги досрочных выборов в парламент. В бундестаг прошли 5 партий. На первом месте консервативный блок ХДС/ХСС. Партия Шольца показала самый низкий результат в истории, но попала в новый парламент. О чем говорит сложившаяся ситуация в Германии? Что ждать от нового парламента? Собрали мнения политологов.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

23 февраля в Германии прошли выборы в бундестаг. Итоги:

первое место у консервативного блока, который объединил Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы (28,6%), на втором — правая партия «Альтернатива для Германии» (20,8%), ей удалось удвоить результат 2021 года. Социал-демократическая партия (16,4%) Шольца на третьем месте, замыкают новый набор «Зеленые» (11,6%) и «Левые»(8,8%).

Стабильность или пороховая бочка

Сенатор Константин Косачев уверен, что причины, которые привели к досрочным выборам в Германии, не удастся устранить депутатам нового набора.

По сути, система переложила власть из одного кармана в другой, поскольку и социал-демократы, и христианские демократы — это давно не прежние левая и правая партии ХХ века, а две системные либеральные партии с похожими установками. У них одна задача — не допустить реальных перемен в системе управления, даже если общество этого требует.

Константин Косачев
сенатор РФ

Политтехнолог, основатель медийного агентства «Щенки Media» Рамиль Харисов уверен, что «Германия может переосмыслить политику и снова вернется в каноны ХДС». Размышляя о дальнейших перспективах, эксперт пишет, что АДГ, которую поддерживает Илон Маск, уже на следующих выборах может показать высокие результаты, а это неизбежная милитаризация страны и автоматическая поддержка со стороны НАТО.

Редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в телеграм-канале издания пишет, что немецкое «правительство вернется к меркелевской конфигурации “большой коалиции”: ХДС/ХСС и СДПГ».

Только не такой стабильной, а уже взрывоопасной. Либо всё же придётся привлекать кого-то третьего, тогда вообще будет постоянно действующая пороховая бочка.

Федор Лукьянов
редактор журнала «Россия в глобальной политике»

Внутренняя и внешняя политика

Сенатор Константин Косачев уверен, что для России и Украины смена председателя федерального правительства Германии не сулит больших изменений.

Время новых Аденауэров и Брандтов еще не пришло, безликого либерала Шольца сменит безликий либерал Мерц,

Константин Косачев
сенатор РФ

Политолог Илья Гращенков считает, что Мерцу будет сложно создать коалиционное правительство. Новый канцлер Германии — «это Трамп на минималках». Фридрих Мерц, с одной стороны, бизнесмен, но с другой — у него нет стольких козырей, как у президента США.

Он консервативный либерал, выступает за либерализацию экономики, приватизацию, снижение налогов, реформу системы пенсионного накопления. Внешняя политика для Мерца сейчас развилка. Его личное мнение: Большая семерка теряет свое политическое значение, где в будущем нас ждет большая двойка из США и Китая и надо постараться, чтобы Европа была в большой тройке вместе с США и Китаем.

Илья Гращенков
политолог

Поменять что-то кардинально во внешней или внутренней политике Германии новому бундестагу вряд ли удастся, уверены эксперты. Поэтому маловероятно, что ФРГ глобально переформатирует свое отношение по украинскому вопросу.

Украинский кейс глобально зависит от кучи факторов: мнение НАТО, позиция Трампа и т. п., так что масштабно изменений не будет.

политтехнолог, основатель медийного агентства «Щенки Media»
Рамиль Харисов

Научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО Артем Соколов считает, что Фридрих Мерц может смягчить антироссийские санкции Евросоюза.

Хотя Мерц сформировался именно в рамках трансатлантической парадигмы, тем не менее как человек, который выстраивал свою карьеру в окружении ключевых представителей немецкой экономики, он понимает интересы немецкого бизнеса и видит, как промышленные компании страдают от антироссийских санкций и особенно от разрыва немецко-российских отношений в сфере энергетики. В этом смысле нельзя исключать подвижек в этой сфере.

Артем Соколов
научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО

Сенатор Алексей Пушков уверен, что при Мерце Германия продолжит поддержку Украины. Кроме того, усилятся деградационные процессы внутри самой страны. В их числе: спад экономики, проблемы с мигрантами.

Учитывая агрессивность Мерца в отношении России, возможны и более драматические сценарии в виде еще более активного вовлечения Германии в войну против России.

Алексей Пушков
Сенатор

«Что же касается нового приоритета во внешней политике, уже объявленного Мерцем, а именно снижения зависимости от Вашингтона, то это ложный лозунг: пока Германия в НАТО, она будет прямо зависеть от Америки. Мерц из НАТО ФРГ не выведет. На деле за этим кроется другое — стремление развернуться против политики Трампа, действуя вместе с Британией Стармера и Францией Макрона», — заключает Пушков.