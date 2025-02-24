Глава Прикамья Махонин поручил производить галстуки с коми-пермяцким узором

Как рассказывает издание, вопрос о новом производстве возник у главы региона во время заседания правительства Пермского края. Губернатор заметил необычный элемент одежды — галстук с народным узором — у министра Алексея Плотникова. Глава министерства по делам Коми-Пермяцкого округа сообщил свой доклад и рассказал Дмитрию Махонину, что на данный момент такие галстуки не изготавливаются.