Глава Прикамья Махонин поручил производить галстуки с коми-пермяцким узором

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил производить галстуки с коми-пермяцким узором, сообщает «Ъ-Прикамье».
Как рассказывает издание, вопрос о новом производстве возник у главы региона во время заседания правительства Пермского края. Губернатор заметил необычный элемент одежды — галстук с народным узором — у министра Алексея Плотникова. Глава министерства по делам Коми-Пермяцкого округа сообщил свой доклад и рассказал Дмитрию Махонину, что на данный момент такие галстуки не изготавливаются.
«Надо делать собственные такие галстуки. Очень интересный орнамент. Тем более национальный. Поэтому займитесь, пожалуйста», — цитирует «Ъ-Прикамье» главу региона.
Напомним, в 2025 году в Пермском крае отмечается 100-летие с образования Коми-Пермяцкого округа. В честь этого юбилея Дмитрий Махонин объявил новый год — годом коми-пермяцкого языка и поручил организовать мероприятия для его популяризации.