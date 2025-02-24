Путин созвонился с Си Цзиньпином

Тремя днями ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в скором времени между российским и китайским лидерами состоится телефонный разговор. Во время беседы Путин должен проинформировать Си Цзиньпина о результатах недавно прошедших российско-американских переговоров в Эр-Рияде.