ЕС ввел санкции против Михаила Галустяна и Сергея Карякина

Под санкции, в частности, попала Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) за реализацию программы «Время героев» для участников спецоперации на Украине. В числе юрлиц в списке также Черноморский банк развития и реконструкции, а также криптовалютная биржа Garantex.