Кремль рассказал, о чем Путин и Си говорили по телефону

«Лидеры особо подчеркнули, что российско-китайская внешнеполитическая связка является важнейшим стабилизирующим фактором в мировых делах. Она носит стратегический характер, не подвержена внешнему влиянию и не направлена против кого-либо. Разговор носил теплый и дружеский характер», — сообщил Кремль.
Владимир Путин и Си Цзиньпин подтвердили график предстоящих встреч в связи с празднованием в Москве 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, предстоящим саммитом Шанхайской организации сотрудничества и торжественными мероприятиями в Пекине по случаю 80-й годовщины завершения Второй мировой войны. Как сообщала китайская сторона, Си назвал Россию и Китай «добрыми соседями, которые не могут отдалиться, и настоящими друзьями, которые разделяют радости и горести, поддерживают друг друга и совместно развиваются».
В январе Владимир Путин и Си Цзиньпинь в ходе разговора по видеосвязи заявили о готовности вместе вывести взаимоотношения Китая и России на новую высоту и «противостоять внешней неопределенности». Тогда же лидеры обозначили цели взаимодействия на 2025 год.