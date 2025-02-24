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Кремль рассказал, о чем Путин и Си говорили по телефону

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора проинформировал председателя КНР Си Цзиньпина о российско-американских контактах. Си поддержал начавшийся диалог России и США и выразил готовность содействовать поиску путей мирного урегулирования украинского конфликта. Лидеры также обсудили расширение взаимовыгодного сотрудничества в сферах экономики и торговли, инвестиций, культуры, образования и спорта.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Лидеры особо подчеркнули, что российско-китайская внешнеполитическая связка является важнейшим стабилизирующим фактором в мировых делах. Она носит стратегический характер, не подвержена внешнему влиянию и не направлена против кого-либо. Разговор носил теплый и дружеский характер», — сообщил Кремль.

Владимир Путин и Си Цзиньпин подтвердили график предстоящих встреч в связи с празднованием в Москве 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, предстоящим саммитом Шанхайской организации сотрудничества и торжественными мероприятиями в Пекине по случаю 80-й годовщины завершения Второй мировой войны. Как сообщала китайская сторона, Си назвал Россию и Китай «добрыми соседями, которые не могут отдалиться, и настоящими друзьями, которые разделяют радости и горести, поддерживают друг друга и совместно развиваются».

В январе Владимир Путин и Си Цзиньпинь в ходе разговора по видеосвязи заявили о готовности вместе вывести взаимоотношения Китая и России на новую высоту и «противостоять внешней неопределенности». Тогда же лидеры обозначили цели взаимодействия на 2025 год.

Путин Владимир