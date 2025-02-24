Кремль рассказал, о чем Путин и Си говорили по телефону

Владимир Путин и Си Цзиньпин подтвердили график предстоящих встреч в связи с празднованием в Москве 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, предстоящим саммитом Шанхайской организации сотрудничества и торжественными мероприятиями в Пекине по случаю 80-й годовщины завершения Второй мировой войны. Как сообщала китайская сторона, Си назвал Россию и Китай «добрыми соседями, которые не могут отдалиться, и настоящими друзьями, которые разделяют радости и горести, поддерживают друг друга и совместно развиваются».