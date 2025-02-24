Лукашенко назвал Куйвашева «легендарным губернатором»

«Приветствую вас, легендарного губернатора, в Беларуси. “Легендарный”, потому что всех губернаторов хорошо знал, начиная с Росселя», — встретил Куйвашева Лукашенко.
Президент Беларуси также попросил главу региона передать привет его советнику, бывшему губернатору Свердловской области Эдуарду Росселю.
В ходе встречи были подведены итоги многолетнего сотрудничества Республики и региона, а также достигнуты договоренности о дальнейшем развитии торгово-экономических и гуманитарных связей.
Александр Лукашенко подчеркнул, что товарооборот между Беларусью и Свердловской областью составит почти 1 млрд долларов. Также президент сообщил, что еще есть направления, по которым можно сотрудничать.
УралПолитRu напоминает, что Евгений Куйвашев прибыл в Беларусь с рабочим визитом вместе с отраслевыми министрами, руководителями вузов и научных организаций, а также представителями предприятий. Первым переговоры с губернатором провел посол России в Беларуси Борис Грызлов.