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Лукашенко заявил, что Белоруссия готова строить метро в Екатеринбурге

Белоруссия готова помогать в строительстве метро в Екатеринбурге. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко на встрече с делегацией Свердловской области. Встреча состоялась сегодня в Минске.

Источник: AP 2024

«Мы готовы проектировать. Готовы заниматься строительством метрополитена у вас», — приводит слова Лукашенко Telegram-канал «Пул первого», который освещает деятельность белорусского президента.

На встрече со свердловской делегацией также были затронуты разные темы: автомобилестроение, авиастроение, замена трамваев и другие.

Недавно стало известно, что недостроенная станция метро «Бажовская» в Екатеринбурге все-таки может быть введена в эксплуатацию. Также в мэрии думают о трассировке метро через Юго-Западный микрорайон.

метро