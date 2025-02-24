Лукашенко заявил, что Белоруссия готова строить метро в Екатеринбурге

«Мы готовы проектировать. Готовы заниматься строительством метрополитена у вас», — приводит слова Лукашенко Telegram-канал «Пул первого», который освещает деятельность белорусского президента.
На встрече со свердловской делегацией также были затронуты разные темы: автомобилестроение, авиастроение, замена трамваев и другие.
Недавно стало известно, что недостроенная станция метро «Бажовская» в Екатеринбурге все-таки может быть введена в эксплуатацию. Также в мэрии думают о трассировке метро через Юго-Западный микрорайон.