Азат Аскаров возглавил минторг Башкирии.

В 2020—2021 годах занимал должность первого зампредседателя госкомитета РБ по торговле и защите прав потребителей. В 2021—2024 годах был первым замминистра торговли и услуг РБ. В 2024—2025 годах был представителем Башкирии при Торговом представительстве России в Узбекистане.