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Азат Аскаров возглавил минторг Башкирии

Азат Аскаров возглавил минторг Башкирии.

Источник: Минторг РБ

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о назначении министром торговли и услуг региона Азата Аскарова. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя РБ.

Другим указом Радия Хабирова министр торговли и услуг Башкирии Алексей Гусев освобождён от занимаемой должности по собственному желанию. Распоряжением руководителя региона Алексей Гусев на общественных началах назначен советником Главы РБ по вопросам стратегического взаимодействия с бизнесом.

Азат Аскаров родился 10 июня 1981 года в деревне Бакаево Кушнаренковского района. Окончил Российский государственный торгово-экономический университет, Башкирскую академию государственной службы и управления при Президенте Республики Башкортостан.

В 2020—2021 годах занимал должность первого зампредседателя госкомитета РБ по торговле и защите прав потребителей. В 2021—2024 годах был первым замминистра торговли и услуг РБ. В 2024—2025 годах был представителем Башкирии при Торговом представительстве России в Узбекистане.