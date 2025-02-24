Слюсарь: На Дону планируется масштабная модернизация системы ЖКХ

Сегодня коммунальные сети в регионе изношены более чем на 60%. А в некоторых городах Ростовской области износ составляет и 70%, и 80%. Нынешняя зима показала это особенно — порывы случались регулярно и во многих районах донской столицы. Поэтому глава донского региона Юрий Слюсарь поручил министерству ЖКХ организовать проверку теплоснабжающих организаций и особое внимание при этом обратить на исполнение их инвестпрограмм и анализ расходования средств, собираемых в качестве платы за техприсоединение.