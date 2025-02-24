Слюсарь: На Дону планируется масштабная модернизация системы ЖКХ

Вопросы, касающиеся жилищно-коммунальной сферы, наиболее востребованы у жителей донского региона. Эта тема занимает лидирующие позиции в топе обращений дончан. Особенно их волнуют проблемы водоснабжения и отопления. На совещании с сотрудниками ведомства глава региона Юрий Слюсарь определил основные задачи, стоящие перед жилищно-коммунальной сферой Дона.
Сегодня коммунальные сети в регионе изношены более чем на 60%. А в некоторых городах Ростовской области износ составляет и 70%, и 80%. Нынешняя зима показала это особенно — порывы случались регулярно и во многих районах донской столицы. Поэтому глава донского региона Юрий Слюсарь поручил министерству ЖКХ организовать проверку теплоснабжающих организаций и особое внимание при этом обратить на исполнение их инвестпрограмм и анализ расходования средств, собираемых в качестве платы за техприсоединение.
На модернизацию коммунальной сферы, в рамках комплексного плана, в ближайшие пять лет запланировано 187 млрд рублей. Часть этих денег пойдёт на капитальный ремонт более двух тысяч километров сетей. В частности, в донской столице необходимо достроить канализационный коллектор на улице Локомотивной, чтобы обеспечить бесперебойное водоотведение для жителей Октябрьского, Ленинского, Кировского и Ворошиловского районов Работы планируют завершить до 1 июля.
В 2025 году по проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры» запланирован старт реализации семи объектов водоснабжения. Всего до конца 2030 года планируется построить и реконструировать 35 объектов.
Что касается шахтёрских территорий, то для них актуальная проблема- это водоснабжение.
«Для решения проблемы необходима масштабная реконструкция системы Шахтинско-Донского водопровода. Стоимость работ для регионального бюджета значительная — около 36 млрд рублей. Будем входить в федеральные программы, чтобы получить поддержку», — сообщил Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.
В этом году предстоит продолжить реконструкцию Шахтинско-Донского водопровода, ввести в эксплуатацию водозабор в Цимлянском районе.
Что касается вопросов подачи воды и тепла, то они будут решаться поэтапно. Уже сейчас ресурсоснабжающие организации проводят анализ состояния систем. Все сведения об этом будут находиться в информационной системе «Фонда развития территорий».
Также среди задач, поставленных перед региональным ЖКХ —капитально отремонтировать около трех тысяч многоквартирных домов. Особое внимание будет уделено замене лифтового оборудования, отработавшего нормативный срок службы.