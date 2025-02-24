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Белорусский госхолдинг попал в санкционный список ЕС

Органы Евросоюза утвердили очередной пакет антироссийских санкций — в него попал один уроженец Беларуси, а также белорусская госкомпания.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 24 фев — Sputnik. ОАО «Интеграл» — управляющая компания холдинга «Интеграл» — попало в очередной санкционный список ЕС, следует из официально опубликованного документа.

В обосновании к включению этой организации в список сказано, что «Интеграл» является поставщиком полупроводников, микросхем и других высокотехнологичных товаров. По данным авторов документа, госхолдинг из Беларуси продавал их, например, «Роскосмосу» и Ульяновскому конструкторскому бюро приборостроения. Также указывается, что российская сторона инвестировала в «Интеграл» 350 млн долларов.

В санкционном списке есть и Сергей Ушко, уроженец Беларуси, который является соучредителем российской компании «Технология развития открытых систем» (ТРОС).

Ранее сообщалось, что Евросоюз ввел 16-й пакет антироссийских санкций. В том числе, наложен запрет на импорт первичного алюминия из России, на вещание восьми российских СМИ. Для 13 банков ограничили доступ к SWIFT. Прекращаются транзакции с рядом портов и аэропортов.

ЕС
санкции