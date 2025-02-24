Белорусский госхолдинг попал в санкционный список ЕС

В обосновании к включению этой организации в список сказано, что «Интеграл» является поставщиком полупроводников, микросхем и других высокотехнологичных товаров. По данным авторов документа, госхолдинг из Беларуси продавал их, например, «Роскосмосу» и Ульяновскому конструкторскому бюро приборостроения. Также указывается, что российская сторона инвестировала в «Интеграл» 350 млн долларов.