Примаков заявил, что Русский дом в Молдавии продолжает работать

Ранее МИД Молдавии заявил о расторжении соглашения с РФ о функционировании культурных центров, возложив на Москву ответственность за падение ряда беспилотников на территории республики. В заявлении министерства говорилось, что после завершения процедуры расторжения соглашения Российский центр науки и культуры (РЦНК, Русский дом) прекратит свою деятельность в республике. Посол РФ Олег Озеров назвал обвинения, выдвинутые в связи с падением беспилотников, безосновательными. Он заявил также, что Москва не заинтересована в обострении отношений.