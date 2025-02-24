Мэрия Челябинска сэкономила более 18 млн рублей на дорожных контрактах

Участок улицы Тухачевского
На ремонт улицы Тухачевского было выделено почти 29,3 миллиона рублей. На торги поступило 13 заявок, две из них были отозваны. Победителем признали компанию, предложившую самую низкую цену — 20,6 миллиона рублей.
Ремонтировать дорогу будут на участке между улицами Игуменка и Коммунаров. Подрядчику нужно будет до 20 июля демонтировать старое покрытие, отремонтировать проезжую часть и тротуары, нанести разметку и установить дорожные знаки, а также восстановить газон.
Участок улицы 9 Мая
На контракте на ремонт автомобильной дороги на улице 9 Мая на участке от улицы Агалакова до Пограничной удалось сэкономить более 3 миллионов рублей. При начальной цене в 11 миллионов победитель выполнит работы за 7,7 миллиона рублей. Теперь подрядчику предстоит до 1 августа отремонтировать проезжую часть и тротуары, укрепить обочины, нанести разметку, восстановить газон и установить дорожные знаки.
Участок улицы Дербентская
Также выбрали подрядчика для ремонта дороги на улице Дербентская. На торги поступило 13 заявок. Победителем признали организацию с самым низким ценовым предложением. Она выполнит работы за 58,6 миллиона рублей при начальной цене контракта 65,1 миллиона рублей.
Подрядчик должен до 28 августа отремонтировать дорогу на участке от дома № 104 на Дербентской до улицы Бугурусланская 2-ая. Для этого ему предстоит разобрать существующее асфальтобетонное покрытие, заасфальтировать проезжую часть и тротуары. Работы на этом этапе предстоит проводить при температуре воздуха не ниже +10°С. После этого он должен восстановить газон, сделать разметку и установить дорожные знаки, а также смонтировать новое оцинкованное перильное ограждение.
Ранее мы рассказывали, что в Челябинске ищут подрядчика для проведения капитального ремонта дороги на улице Братьев Кашириных. Начальная цена контракта составляет 999,2 миллиона рублей.