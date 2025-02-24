Мэрия Челябинска сэкономила более 18 млн рублей на дорожных контрактах

Подрядчик должен до 28 августа отремонтировать дорогу на участке от дома № 104 на Дербентской до улицы Бугурусланская 2-ая. Для этого ему предстоит разобрать существующее асфальтобетонное покрытие, заасфальтировать проезжую часть и тротуары. Работы на этом этапе предстоит проводить при температуре воздуха не ниже +10°С. После этого он должен восстановить газон, сделать разметку и установить дорожные знаки, а также смонтировать новое оцинкованное перильное ограждение.