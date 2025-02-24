Сенаторов от Крыма включили в санкционный список ЕС

В перечень санкций входят, в частности, запрет на транзакции Центробанка, запрет на продажу самолетов и авиационных технологий российским авиаперевозчикам и компаниям, выполняющим внутренние рейсы в России, запрет на использование нефтехранилищ для сырой российской нефти и нефтепродуктов. Персональные санкции ведены против еще 48 физических лиц и 35 организаций из России.