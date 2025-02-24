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Сенаторов от Крыма включили в санкционный список ЕС

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев — РИА Новости Крым. Сенатор от Крыма, шахматист Сергей Карякин включен в 16-й пакет санкций ЕС против России, следует из обнародованного в официальном журнале ЕС документа.

Источник: РИА "Новости"

Сообщается, что своей деятельностью он якобы способствовал «нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины».

Кроме того, в списки включен и сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по обороне Юрий Нимченко.

Совет ЕС окончательно утвердил 16-й пакет санкций против России, который включает как экономические меры, так и персональные ограничения для физлиц. Документ согласован на уровне министров иностранных дел.

В перечень санкций входят, в частности, запрет на транзакции Центробанка, запрет на продажу самолетов и авиационных технологий российским авиаперевозчикам и компаниям, выполняющим внутренние рейсы в России, запрет на использование нефтехранилищ для сырой российской нефти и нефтепродуктов. Персональные санкции ведены против еще 48 физических лиц и 35 организаций из России.

санкции
ЕС