В Уфе изменят Генплан развития города до 2042 года.

Напомним, действующий Генплан Уфы был принят в марте 2022 года. Предыдущий градостроительный документ был разработан в 1995 году, последние корректировки вносились в 2006 году. Была необходима актуализация документа по причинам изменения демографической ситуации, утверждения стратегии социально-экономического развития Уфы до 2030 года, изменения законодательства о техническом регулировании, в том числе в части развития инженерных коммуникаций.