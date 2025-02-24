В Уфе изменят Генплан развития города до 2042 года.

Главархитектура Уфы заключила контракт на разработку проекта внесения изменений в Генеральный план развития города на период до 2042 года. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
По данным ресурса, стоимость работ составит 10 миллионов рублей, их необходимо выполнить за 225 дней. Также на выполненную работу дается полугодовая гарантия, во время которой подрядчик будет вносить в проект изменения, связанные с учетом полученных замечаний и проведенных публичных слушаний.
Внесение изменений в действующий Генплан является стандартной практикой планирования городского развития. В ходе предстоящей корректировки будут актуализированы данные по размещению различных объектов, карты функциональных зон и границ города, а также схемы развития дорожной и транспортной инфраструктуры.
Так, в новой редакции Генплана разработчик должен изменить границы земельного участка площадью 246,8 га на севере Уфы для размещения полигона ТКО. Также требуется учесть включение в городские границы поселка Керамика, ранее входившего в Благовещенский район, изменить границы садоводческих товариществ.
В число других изменений войдет коррекция функциональных зон городских территорий в связи с реализацией инвестпроектов и строительством жилья.
Напомним, действующий Генплан Уфы был принят в марте 2022 года. Предыдущий градостроительный документ был разработан в 1995 году, последние корректировки вносились в 2006 году. Была необходима актуализация документа по причинам изменения демографической ситуации, утверждения стратегии социально-экономического развития Уфы до 2030 года, изменения законодательства о техническом регулировании, в том числе в части развития инженерных коммуникаций.
Генеральный план Уфы содержит положение о территориальном планировании, карту планируемого размещения объектов местного значения, карту границ населенного пункта, карту функциональных зон, карту планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры.