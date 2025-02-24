Рада провалила голосование по заявлению о полномочиях Зеленского

В ответ Зеленский привел данные соцопросов, согласно которым, на начало февраля рейтинг доверия к нему на Украине составлял 57%. Он назвал информацию о низких результатах «дезинформацией России» и пообещал провести выборы после окончания боевых действий. В то же время президент Украины заявил о готовности уйти в отставку, если это потребуется для мира или вступления Украины в НАТО.