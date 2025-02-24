Иван Носков провел рабочую встречу с жителями Советского района

Отдельно жителей Советского района интересовал вопрос капремонта и строительства новых школ, а также тротуаров к ним. «На этот год запланирован аварийный ремонт проезда к школе № 67. Впоследствии включим этот проезд в комплексную программу капремонта подъездов к соцучреждениям. Стоит задача за два года отремонтировать все подъезды к школам и садикам, — рассказал глава Самары Иван Носков. — В этом году запланировали капремонт школы № 28, выделили на это более 90 млн рублей. В эту сумму вошли ремонт фундамента, цоколя и отмостки, кровли, потолков, межэтажных перекрытий, лестницы, крыльца, ворот, внутренних помещений, включая пищеблок и спортзал, и т. д. Новые школы начнем строить после пересмотра и согласования проектов».