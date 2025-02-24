Казахстанцам рассказали о новом вознаграждении до 15 млн тенге

Теперь, по словам специалистов, каждый казахстанец может сообщить о фактах коррупции или получить консультацию по вопросам противодействия коррупции через WhatsApp*.
«Мы рады сообщить о запуске нового WhatsApp-чат-бота Антикор 1424. Для этого достаточно отправить сообщение на номер 8 777 000 1424».
Что можно сделать через этот чат:
- сообщить о фактах коррупции;
- получить консультацию по вопросам противодействия коррупции.
Одним из примечательных фактов является то, что за предоставление достоверной информации о коррупционных правонарушениях предусмотрено вознаграждение до 15,7 млн тенге.
Кроме того, казахстанцам гарантируют полную конфиденциальность обращения.
Также сотрудники Антикора обещают, что все сообщения будут обязательно рассмотрены и, в случае выявления правонарушений, приняты меры согласно действующему законодательству.
Однако стоит помнить:
«Заведомо ложное сообщение о коррупции влечет уголовную ответственность».
* принадлежит компании Meta, деятельность которой в России была признана экстремистской и запрещена.